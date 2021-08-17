للتأكد من جمالها.. مذيع يطلب من ملكة جمال آسيا إزالة الماكياج والأخيرة تلبي الطلب (صور + فيديو)

طلب الإعلامي العراقي نزار الفارس من ملكة جمال آسيا شنيار أحمد المعروفة في العراق بيارجان، بغسل وجهها على الهواء مباشرة للتأكد من حقيقة جمالها.

وقال نزار الفارس لملكة الجمال خلال المقابلة التليفزيونية: "اغسلي وجهك وارجعي نتحاور".

ولبت الملكة الطلب بكل ثقة ومسحت كل المكياج عن وجهها.

وأحدثت هذه اللقطة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يرى أن يارجان شجاعة وثقتها بنفسها العالية دفعتها لإزالة مساحيق المكياج على الهواء، وبين من يقول إن قصة المكياج صارت موضة قديمة الآن مع بوتوكس وفيلر وإبر النضارة حتى بدون مكياج يمكن أن تكون النساء جميلات.

وعلقت يارجان على الفيديو قائلة: "فيديو المقابلة انتشر بشكل واسع وتباينت ردود الفعل عليه البعض شكك بأن أكون طبيعية حتى بعد إزالة كل المكياج من وجهي".

العراق - الإعلامي نزار الفارس لـ ملكة جمال آسيا شنيار أحمد :

قومي إغسلي وجهك يله وارجعي نتحاور

ليتفاجأ مقدم البرنامج بقيامها بكل ثقة تلبية لطلبه ومسحت كل المكياج من على وجهها واكملت اللقاء بدون مكياج pic.twitter.com/hbHhLxhqOo — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) August 17, 2021

المصدر: وسائل إعلام