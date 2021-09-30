سوريا.. طير جارح بري يباع بأكثر من 50 مليون ليرة

شهدت إحدى قرى الحسكة أرقاما قياسية في أسعار الطيور البرية الجارحة، إذ تم بيع طير من نوع "الشاهين الفارسي" بـ 51 مليون ليرة سورية (نحو 16 ألف دولار).

وذكر موقع "أثر برس" أن ذلك السعر الذي بيع فيه الطير في قرية "الدوزك" بريف الحسكة، يأتي بعد يومين على بيع طير من نوع "الشاهين البحري" بـ 30 مليون ليرة.

وتباع الطيور في مزادات علنية، وتحقق أرباحا ضخمة، إذ تنقل الطيور بعد شرائها من الصياد إلى دول الخليج حيث يتم تدريبها هناك على صيد الطرائد، خاصة الطيور.

ويخرج الصيادون ضمن مجموعات نحو مناطق في البادية السورية "بانتظار مرور الطيور الحرة خلال موسم هجرتها من الشمال إلى الجنوب في هذه الفترة من السنة، وبالعكس مع بداية فصل الربيع".

ويباع الطير إلى دول الخليج بما يعادل ضعفي سعره في سوريا.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبر بيع الطير، ووجهت المباركات للبائع والشاري، في تلك الصفقة الضخمة.

المصدر: "أثر برس"