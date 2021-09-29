مصر.. اليوتيوبر ضحية فيديو التحرش المثير للجدل تدلي باعترافاتها

استمعت النيابة العامة المصرية لرواية ضحية فيديو التحرش في شارع قصر العيني، وتدعى نادين شرارة، حيث أكدت أن الشاب الذي تحرش بها كان يستقل دراجة نارية واعتدى عليها ثم تمكن من الهرب.

إقرأ المزيد

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الشاب المتحرش بالفتاة، والتي تعمل فنانة تشكيلية ومن مشاهير اليوتيوب، تربص بها حين كان يقود دراجته النارية في أحد شوارع وسط البلد، ونجح في الهروب مستغلا قيادته موتوسيكل.

ونسبت النيابة العامة للمتهم تهمة التحرش بالفتاة خلال سيرها بالقرب من ميدان التحرير، وواجهت النيابة المتهم بفيديو الجريمة الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عقب الحادث، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم المتحرش بالفتاة نادين شرارة، ظل يتحرك خلفها بالدراجة النارية واعتدى عليها، وعندما حاولت الإمساك به بمعاونة المارة، تمكن من الهروب بسرعة مستغلًا استقلاله دراجة نارية، ولكن أجهزة الأمن نجحت من خلال فحص الفيديو في تحديد هوية المتهم، وتبين أنه من محافظة القليوبية وكان يتجول بدراجته النارية في شوارع وسط البلد بغرض التنزه، وعندما سنحت له فرصة التحرش بالفتاة اعتدى عليها ونجح في الهروب.

وتسلمت النيابة العامة تحريات المباحث في واقعة الاعتداء على يوتيوبر شهيرة في وسط البلد، وتبين من التحريات أن أجهزة الأمن كشفت ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق «إنستجرام»، متضمنًا قيام أحد الأفراد كان يستقل دراجة نارية، بالتحرش لفظيا بإحدى الفتيات أثناء وقوفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وأنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، قائلا "كنت خارج أتفسح بالموتوسيكل وبهزر، ومعرفش الفتاة".

المصدر: الوطن