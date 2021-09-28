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شاهد.. فيديو لشاب يتحرش بيوتيوبر في وسط القاهرة والأمن يتحرك

مجتمع

شاهد.. فيديو لشاب يتحرش بيوتيوبر في وسط القاهرة والأمن يتحرك
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تمكنت قوات الأمن المصرية في القاهرة من القبض على عامل لقيامه بالتحرش بفتاة "يوتيوبر" شهيرة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

ورصد رجال مباحث القاهرة مقطع فيديو لفتاة تدعى نادين شرارة - فنانة استعراضية - وتعمل "يوتيوبر" ولها مقاطع شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب يعتدى عليها ويتحرش بها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبفحص الفيديو تبين صحة الواقعة، وأن الواقعة حدثت بشارع قصر العيني مساء يوم الأحد الماضي وتم تحديد هوية المتهم.

وأضافت التحريات أن الشاب المتهم يدعي "م.ع"  مقيم بمنطقة الساحل، وعلى الفور قام رجال المباحث بالتواصل مع الفتاة وقامت بتحرير محضر ضده.

المصدر: أخبار اليوم

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