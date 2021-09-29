شاهد.. فيديو يثير الجدل خلال حفل زفاف في مصر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو مثيرا للجدل من حفل زفاف ظهرت خلاله العروس بشكل غريب.

إقرأ المزيد

وتفاجأ الحضور بدخول العروس عليهم في قاعة الأفراح وهي أعلى حامل الكاميرا التي تقوم بصوير زفافها وسط ذهول من الحاضرين.

وأظهر مقطع الفيديو انتظار العريس لعروسه من أسفل بعدما قررت الصعود أعلى حامل الكاميرا حيث قام مصور الزفاف بتحريكها يمينا ويسارا باستخدام "ستاند الكاميرا" في مشهد أثار حالة من السخرية بين رواد مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

المصدر: موقع "هن"