إثر خلاف عائلي.. شاب يقتل شقيقه ويهدد أسرته بالقتل في ريف دمشق

لم يجد (محمد ع) طريقة لحل خلاف عائلي مع شقيقه سوى أن يمسك رأسه ويضربه بجدار رخامي حتى سقط بلا حراك.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن القاتل هدد زوجة شقيقه بقتلها وقتل أطفالها، إن أعلنوا الحقيقة، وأجبرهم على القول إن سبب الوفاة وقوع المجني عليه من على الدرج.

وأضافت الوزارة أن مركز شرطة ببيلا بريف دمشق تلقى إخبارا بدخول رجل إلى مشفى دمشق (المجتهد) مفارقا الحياة، وأن السبب المعلن كان سقوطه عن الدرج في منزله بمنطقة السبينة.

وبينت التحقيقات مع الجوار أن أصوات شجار عالية سمعت من منزل المغدور سبقت الوفاة، أما الزوجة فحافظت على رواية السقوط عن الدرج، إلا أن جميع الأدلة والمعلومات أكدت أن شجارا عائليا بين المغدور (إبراهيم)، وشقيقه انتهى بأن يمسكه الأخير من رأسه ويضربه إلى جدار رخامي ضمن المطبخ حتى فارق الحياة وسقط دون حراك، ثم توارى عن الأنظار بعد تهديد زوجة شقيقه أنه سيقتلها مع أولادها إن لم تقل أنه وقع من على الدرج.

الوزارة أشارت إلى أن شرطة ببيلا قبضت على الجاني الذي اعترف بقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية، وقالت إنه سيحال إلى القضاء لينال جزاءه.

المصدر: RT