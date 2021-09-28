مصر.. دنيا سمير غانم تبكي في أول ظهور لها بعد وفاة والديها (صور)

ظهرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، لأول مرة منذ وفاة والديها في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري.

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ووصلت دنيا سمير غانم، إلى مكان الحفل، من الباب الخلفي للمسرح الكبير، إذ ابتعدت عن كاميرات مراسلي القنوات الفضائية، ولم تمر على الـ"ريد كاربت".

وجاء حضور دنيا سمير غانم، حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، بشأن استلام تكريم اسمي والديها الراحلين سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث ظهرت الفنانة المصرية وهي تبكي في الصور أثناء تكريم والديها.

يذكر أن إدارة المهرجان القومي للمسرح، تكرم 10 مبدعين في مجالات التأليف والتمثيل والإخراج المسرحي، يأتي على رأس القائمة اسم: "الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، الذين رحلا عن عالمنا مؤخرا، فضلا عن اسم الراحل عبد الله غيث، بالإضافة إلى الفنانين أشرف عبدالغفور، فاروق فلوكس، إلهام شاهين، سامي مغاوري، والكاتب بهيج إسماعيل والمخرج إميل جرجس، والناقدة آمال بكير".

المصدر: الوطن