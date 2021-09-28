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فنان مصري كبير يوجه على الهواء اعتذارا لوالده بعد عشرات السنين (فيديو)

مجتمع

فنان مصري كبير يوجه على الهواء اعتذارا لوالده بعد عشرات السنين (فيديو)
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فاجأ الفنان المصري الكبير فاروق فلوكس، حضور حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح، وذلك في كلمته بعد تكريمه خلال الحفل، بتقديم رسالة اعتذار لوالده.

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وقال فاروق فلوكس متأثرا: "عايز أعتذر لأبويا توفيق سيد، من بني مزار في المنيا، لأني اخترت اسمي الفني فلوكس، مش توفيق، الله يرحمه مات راضي عني لما شافني على خشبة المسرح".

وحرص أحمد فلوكس على حضور حفل الافتتاح ودعم والده ومساندته لحظة تكريمه على مسيرة عطاء فني امتدت لـ 60 عاما.

المصدر: الوطن

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