حفيدة عادل إمام تكشف عن رأيه بخصوص تقليدها له في "مدرسة المشاغبين" (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لهالة مقبل حفيدة الممثل المصري الكيبر عادل إمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تقلد جدها في مشهد من مسرحية "مدرسة المشاغبين".

وفي أول لقاء لهالة كشفت عن رأي جدها الزعيم عادل إمام في الفيديو، وقالت: "أول ما شافه ضحك وعجبه".

وأضافت: "فيديو مدرسة المشاغبين ما كنش في حاجة في مخي وأنا بعمله، كدا حد افتكر لما عملت الفيديو إني عاوزة أمثل".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو بعضهم أبدوا إعجابهم به، فيما تعرضت حفيدة الزعيم للتنمر من بعضهم.

المصدر: وسائل إعلام + مواقع التواصل الاجتماعي