مصر.. حمو بيكا يثير الجدل مجددا بسبب "سلسال من الذهب"

أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا الجدل بمجموعة من التصريحات أدلى بها خلال حلوله ضيفا على برنامج "الترابيزة"، المذاع عبر قناة الشمس.

إقرأ المزيد

وقال بيكا إن زوجته أهدته سلسالا يبلغ ثمنها 130 ألف جنيه، وأن أحد أصدقائه أهداه سلسالا آخر باهظة الثمن، مشيرًا إلى أنه يحب ارتداء الحلي الذهبية بكثرة.

وأضاف أنه دفع 5 آلاف جنيه في سهرة، بأحد أماكن السهر الموجودة في مصر، وهذا هو أكثر مبلغ دفعه بسهرة، وأهدى رضا البحراوي خاتمًا عليه رمز الأسد، وآخر عليه تاج، مشيرًا إلى أنه شخصية تؤمن بوجود الحسد، لأنه مذكور في القرآن.

كان حمو بيكا قد أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة، بأنه أفضل مغني مهرجانات في مصر، وأنه أفضل من محمد رمضان في الغناء، وأن أعماله الغنائية تحقق مشاهدات أعلى عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

المصدر: المصري اليوم