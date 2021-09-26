حمو بيكا يعلق على أغاني محمد رمضان: نص مشاهداته فيك

صرح مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا بأنه أهم مطرب مهرجانات حاليا في البلاد، موضحا رأيه في الفنان محمد رمضان كمغن.

إقرأ المزيد

وقال بيكا خلال تصريحات تليفزيونية: "أهم مطرب مهرجانات في مصر هو حمو بيكا، وأنه صانع البهجة والابتسامة على وجوه الناس، وأن أهم مطرب مهرجانات بعده هو "نور التوت".

وعن رأيه في غناء محمد رمضان قال: "بيأدي كويس، ومش بالصوت هو مؤدي" موضحا أنه يرى نفسه أكثر كفاءة في الغناء، ويحقق نسبة مشاهدات أعلى من رمضان.

وأضاف: "متكلمنيش عن واحد عنده في قناته 15 مليونا، استخدم الفانز بتاعه بتاع التمثيل للغناء تعالى نديله قناة من الصفر ينزل عليها أغنية، وأنا قناة من الصفر أنزل عليها أغنية، هنا نحكم".

وتابع: "هو بيمول الأغنية بتاعته بفلوس عشان تركب الترند، ومشاهداته نصها فيك لكن إحنا مش بنمول بفلوس"، لافتا إلى أن "هذه الطريقة ليست صحيحة في جلب المشاهدات".

المصدر: "المصري اليوم"