حمو بيكا يهاجم عمر كمال: "توبة أغني مع شخصية زيك تاني" - فيديو

هاجم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا زميله المطرب عمر كمال، بعدما قال عنه الأخير إنه "لا يجيد الغناء.. ولا يغني، هو كاركتر بس".

وقال عمر: "حمو بيكا مبيعرفش يغني، ولكن هو كاركتر زي الفنان شعبان عبد الرحيم كان له لون خاص.. واللي شهره أنه اخترع لون إسكندراني في الغناء".

وتابع: "ظلمت لأنني وضعت في موجة المهرجانات، والناس هي اللي وضعتني في هذا الطور بالذات.. كنت في السابق أعمل الحفلات ولم تكن تأتي بمردود مما اضطرني أن أدخل مجال المهرجانات لكي أحصل على الربح المادي".

وأغضبت الكلمات بيكا ليرد ببث مباشر على "فيسبوك": "عمر كمال الأول كان بيعمل أغاني الأول محدش بيسمعها، طلع قال في البرنامج حمو بيكا مبيعرفش يغني، وأنا توبة أغني مع شخصية زيك تاني، أنت ناسي لما جيتلي وعملت لك أول تراك ونجح، طالع قدام الناس تقول حمو بيكا مبيعرفش يغني".



المصدر: "القاهرة 24"