السعودية.. شاب يمنع هروب موقوف حاول الفرار من سيارة للشرطة... (فيديو)

نجح شاب سعودي في منع فرار موقوف أودع سيارة تابعة للشرطة، حيث حاول رفيقه تهريبه منها في ظل انشغال رجال الأمن.

ويظهر في فيديو على موقع "تويتر" كيف قام شاب بإغلاق باب سيارة الشرطة بحركة خاطفة، قبل أن يصل عناصر الشرطة إلى المكان ويسيطروا على الوضع.

اللي سكر الباب هو اول شخص طبق مقولة المواطن رجل الامن الاول pic.twitter.com/dazyfjVVjj — مش فهد® (@ex_iiifd) September 23, 2021

وبدا واضحا من الأعلام التي كان يضعها الشبان على أكتافهم، أن الواقعة حدثت يوم أمس الخميس خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة.

المصدر: مواقع إخبارية سعودية