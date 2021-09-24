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السعودية.. شاب يمنع هروب موقوف حاول الفرار من سيارة للشرطة... (فيديو)

مجتمع

السعودية.. شاب يمنع هروب موقوف حاول الفرار من سيارة للشرطة... (فيديو)
AP Hassan Ammar
دورية سعودية
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نجح شاب سعودي في منع فرار موقوف أودع سيارة تابعة للشرطة، حيث حاول رفيقه تهريبه منها في ظل انشغال رجال الأمن.

ويظهر في فيديو على موقع "تويتر" كيف قام شاب بإغلاق باب سيارة الشرطة بحركة خاطفة، قبل أن يصل عناصر الشرطة إلى المكان ويسيطروا على الوضع.

وبدا واضحا من الأعلام التي كان يضعها الشبان على أكتافهم، أن الواقعة حدثت يوم أمس الخميس خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة.

المصدر: مواقع إخبارية سعودية

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