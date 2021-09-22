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الداخلية المصرية: توقيف شاب مشى عاريا في الشارع مقابل 25 ألف جنيه

مجتمع

الداخلية المصرية: توقيف شاب مشى عاريا في الشارع مقابل 25 ألف جنيه
Globallookpress
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها ضبطت المتهمين في الحادثة التي قام فيها شاب بالمشي عاريا في الشارع تنفيذا لرهان مع عمه.

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وكشفت الوزارة ملابسات الحادثة التي تم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن التحقيق في الواقعة تبين قيام عامل يقيم في دائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، بخلع ملابسه، والمشي عاريا في دائرة المركز محل إقامته، وذلك تنفيذا لرهانه مع مهندس زراعي بالمعاش "عمه"، مقابل التنازل عن مبلغ مالي محدد مدين به المشار إليه، وهو 25 ألف جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تمكنت من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

المصدر: RT

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