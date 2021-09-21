عرض مخطوطة "نظرية النسبية" لأينشتاين في مزاد بأكثر من 3 مليون دولار

من المقرر عرض ورقة الحسابات التي حاول فيها العالم ألبرت أينشتاين تطوير نظرية النسبية، للبيع في مزاد علني بسعر يصل إلى 3 ملايين يورو.

وقالت دار "كريستيز" الفرنسية ودار المزادات "أغوتيس"، الذي سيعرض المخطوطة في مزاد في باريس في 23 نوفمبر مقابل تقدير يتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين يورو، خصوصا أن هذه المخطوطة توثق مرحلة حاسمة في تطوير نظرية النسبية، وهي "بلا شك المخطوطة الأكثر قيمة تعرض لأينشتاين في مزاد علني".

يذكر أن هذه المخطوطة التي كتبت بين يونيو 1913 وأوائل 1914 من قبل أينشتاين وصديقه المهندس السويسري ميشيل بيسو، وهي مكونة من 54 صفحة، 26 صفحة بخط أينشتاين و25 صفحة بيسو، مع ثلاث صفحات كتبها كلاهما.

وهي مغطاة في المعادلات والحسابات مع تصحيحات واسعة، ويعرض فيها الجانبان "حالة الشذوذ" في مدار كوكب عطارد.

المصدر: "الغارديان"