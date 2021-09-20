مصر.. أول سيدة تحصل على رخصة قيادة مهنية في الصعيد تعمل في نقل أسطوانات الغاز

تقطع أول سيدة مصرية حاصلة على رخصة قيادة مهنية في محافظة المنيا مسافة تتجاوز 60 كيلومترا من منزلها إلى مصنع الغاز يوميا، كي تحصل على حصتها المقررة من أسطوانات الغاز لتوزيعها.

وقالت "إم ولاء" في تصريح لقناة "إم بي سي مصر" إنها "تعد أول سيدة تحصل على رخصة القيادة المهنية الأولى في المنيا، وتعمل في نقل أسطوانات الغاز بالمنيا، إذ أنها تعمل بمشروع تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وحصلت على مشروع توزيع أسطوانات غاز تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وحصلت على رخصة قيادة مهنية، وتعمل سائق على سيارة نقل، وتوزع أسطوانات الغاز على البقالين التموينيين".

وأشارت إلى أنها "حصلت على رخصة قيادة منذ 19 عاما، وفي الوقت الحالي، حصلت على رخصة مهنية أولى، كأول سيدة على مستوى الصعيد تحصل على هذه الرخصة، إذ كانت اتفقت مسبقا مع زوجها، أنه إذا أتيح لها فرصة عمل يوافق عليها، وذلك لتساعده في تحسين معيشة الأسرة".

ولفتت إلى صعوبات كثيرة واجهتها، حول كيفية تفهم الناس طبيعة عملها الشاق، لكن بعد إصرار وعزيمة منها وبعد تشجيع أسرتها والمسؤولين استطاعت أن تثبت قدراتها الفائقة، إذ واجهت صعوبة في البداية وذهول من المحيطين بها والعاملين معا لدخولها في هذا المجال لكون هذا العمل خاص بالرجال فقط.

المصدر: "ألوان"