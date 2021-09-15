أرملة فنان مصري قتل في حادث مروع تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

كشفت أرملة الممثل المصري أحمد هيبة، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، حيث توفي يوم الأحد الماضي، إثر تعرضه لحادث أليم، على طريق جسر السويس.

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وقالت أرملة أحمد هيبة: "وهو راجع من الحادثة كان جاي من تعاقد على فيلم جديد مع رامز جلال، وكان فرحان إنه رايح يمضي العقد".

وتابعت: "كلمني يومها على الساعة 11 وقالي أنا راجع في الطريق، وعلى الساعة 1 صباحا، حصل الحادث وجاتلي مكاملة واتقالي جوزك مصاب في مستشفى هليوبليس، وروحت وأنا معرفش ايه اللي حصل وبمجرد ما دخلت، اتقالي أن جوزك جاي ميت وعنده كسر في الجمجمة ونزيف داخلي".

عبرت عن حزنها الشديد بعد رحيل زوجها، مضيفة: "حادث مؤلم أوي إنه يكون راجع وجايب العشاء لأولاده ويحصله الحادثة دي ويروح مننا، وجوزي والسواق بتاع الميكروباص هما اللي ماتوا".

وأشارت أرملة أحمد هيبة: "جوزي اتدفن بعد وفاته بيومين، وأحمد وبابا رزقه كان من التليفزيون، وحاليا أنا بدفع ايجار 1200 وابني رايح تانية ابتدائي، وبنتي رايحة المدرسة السنة الجاية، ودلوقتي هعيش إزاي، ومين هيرضى يشغلني وأنا حامل ومعايا 3 أطفال صغيرين".

وكانت آخر الأعمال التي شارك بها أحمد هيبة هما مسلسل قصر النيل مع دينا الشربيني، ومسلسل حرب أهلية مع الفنانة يسرا، واللذان عرضوا في الموسم الرمضاني الماضي 2021.

المصدر: القاهرة 24