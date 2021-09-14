مصر.. تفاصيل مصرع فنان شاب في حادث مأسوي بشكل مفاجئ (صورة)

توفى ممثل الأدوار الثانوية أحمد هيبة، منذ 3 أيام فى حادث تصادم مأساوي تناقلته الصحف والمواقع، دون أن يعلم أحد أن أحد الضحايا هو ممثل شاب يدعى أحمد هيبة.

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ووفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، فقد تواصلت مع زوجته صباح، والتي قالت فى تصريحاتها: "زوجي توفاه الله منذ 3 أيام فى حادث ميكروباص والسواق هرب ومش لاقيينه، وأنا حامل وهولد ابني الرابع كمان كام يوم، وعندي 3 أطفال، ولا أملك قوت يومي".

وأضافت زوجة الممثل أحمد هيبة: "السواق دمر أسرة كاملة، ومش عارفة هعمل إيه بعد وفاته، فليس لدي أي باب رزق، لأن زوجي كان يعمل باليوم".

يذكر أن الممثل أحمد هيبة شارك فى العديد من الأعمال الفنية بأدوار ثانوية منها :"مافيا، غش الزوجية، المركب أبو شنب، حملة فريزر، اللعبة الأمريكانى، تيتة رهيبة، المركب، عمارة يعقوبيان، الشبح" وغيرها.

المصدر: اليوم السابع