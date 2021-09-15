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القضاء المصري يصدر حكمه النهائي في قضية فنان مشهور ورجل أعمال

مجتمع

القضاء المصري يصدر حكمه النهائي في قضية فنان مشهور ورجل أعمال
Globallookpress
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أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس، أن القضاء المصري حكم له بالبراءة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إزعاج رجل أعمال".

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وكتب فلوكس في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، معلقا على صورة من حكم المحكمة: "بسم الله الرحمن الرحيم.. رزقني الله بقضاء مصر العادل الشامخ دائمًا أدامه الله على مصر نعمة وكان نصرة لكل مظلوم.. أول رد من الله عز وجل لكل من تعمد تشويه صورتي في أول قضية المعروفة إعلاميًا بخبر حبسي لإزعاج رجل أعمال".

وتابع أحمد فلوكس في منشوره: "براءة ورفض الدعوة.. وسيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية والرجوع بالحق المدني للتشهير بي واستغلال اسمي.. وسيكون شهر ملئ بكل الردود الربانية على الجميع".

واستكمل الفنان فلوكس: "أتمنى من الإعلام وكل ما نشر خبر حبسي أن يكون منصف وأن ينشر خبر براءتي بنفس القوة والانتشار في كل مواقع مصر وخارجها بعد حملة التشويه التي حدثت.. أعلم أني سأشاهد آيات الله في رجوع حقي وإثبات براءتي في كل ما رايته طيلة السنتين... ربنا كبير".

المصدر: القاهرة 24

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