منتج مصري: نفسي أشتري صبحي رمضان للزمالك

قال المنتج المصري جمال العدل إن فوز نادي الزمالك ببطولة الدوري هذا العام إنجاز كبير بسبب الظروف التي مر بها فريق الكرة، مشددا على أنه يمثل قيمة مهمة في حياته.

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وأضاف العدل خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج "السيرة" الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أن أول مرة دخل فيها نادي الزمالك كانت في عام 1961: "والدي لم يجبرني على تشجيع نادي الزمالك واصطحبت أبنائي إلى النادي منذ نعومة أظافرهم وتركت لهم حرية الاختيار بعد ذلك فقد تربينا على حب نادي الزمالك فكنا نصلي معا يوم الجمعة في مسجد مختلف وكان والدي يحكي لنا تاريخه ثم نذهب إلى النادي بعد نهاية الصلاة".

وأردف: "عمري ما صرفت حاجة على دعم نادي الزمالك ودعمت صفقات لاعبين مثل عمرو زكي، كنا بندفع فلوس وبناخدها تاني، والأهلي بيعمل كدة وعمري ما ندمت على دعم الزمالك وجددت لمحمد عبد الشافي وحازم إمام ونفسي أشتري رمضان صبحي لأن لعبه شبهنا مش شبههم يقصد النادي الأهلي".

وتابع: "شقيقي محمد العدل أهلاوي جدا وعمرنا ما اتكلمنا مع بعض في الكرة بغض النظر عن فوز أو خسارة فريقنا أنا بحب الزمالك ومتعصب بس مش لدرجة المرض ولما بشوفه بتبسط، وفي كواليس مسلسل سجن النسا، كان البطل أحمد داوود اتفرج على ماتش وزعل فقتل حماه، فجابوا ماتش للزمالك مغلوب فيه فرفدت مدير الإنتاج لأنه أرعن ومش بيفهم".

ولفت إلى أنه كان عصبيا في العمل للغاية منذ 10 سنوات: "الدكتور قال لي يا جمال لو ما أخدتش القطرات بتاعة عينك اليمين هي كمان هتروح فقلت له ومش هشوف الزمالك؟!".

المصدر: "الوطن"