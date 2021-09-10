بالفيديو..صلاة جماعة للاعبي الأهلي والزمالك قبيل مواجهتهما المرتقبة
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك وزملاؤهم بالنادي الأهلي، على أداء صلاة المغرب جماعة، وذلك قبيل مواجهة الفريقين في نهائي كأس السوبر الإفريقي.
وأدى الفريقان معا صلاة المغرب قبل المباراة التي تنطلق في وقت لاحق اليوم الجمعة.
لاعبو الزمالك والأهلي يؤدون صلاة المغرب في أرض الملعب قبل مواجهة السوبر الأفريقي pic.twitter.com/4I7MvG7jjM— Yallakora (@Yallakoranow) September 10, 2021
لاعبوا الزمالك والاهلي يؤدون صلاة المغرب قبل مباراه السوبر الافريقي ❤️— 🇦🇹 Ⲙenna (@Menna_magdy95) September 10, 2021
اجمل صوره 🙏 pic.twitter.com/f6AjYg5vL3
ويسعى الزمالك للتتويج باللقب السابع في تاريخه في مسابقة السوبر الإفريقي، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل في أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.
كما يأمل الزمالك في الفوز بالمباراة من أجل التواجد للمرة الخامسة في كأس العالم للأندية "سوبر غلوب"، المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل بالسعودية.
في المقابل، يدخل الأهلي المباراة بمعنويات عالية بعدما توج مؤخرا بلقب كأس الكؤوس الإفريقية على حساب وداد سمارة المغربي.
ويسعى الأهلي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج باللقب بعدما توج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك في وقت سابق.
المصدر: وكالات
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