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الصحة المصرية تحقق في واقعة إهانة طبيب لممرض وتقرر إيقافه عن العمل

مجتمع

الصحة المصرية تحقق في واقعة إهانة طبيب لممرض وتقرر إيقافه عن العمل
Reuters
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وجهت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد بتشكيل لجنة موسعة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والوزارة للتحقيق في واقعة فيديو إهانة طبيب لممرض.

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وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أنه بالتنسيق مع إدارة المستشفى التابعة للقطاع الخاص التي يعمل فيها الطبيب، جرى إيقافه عن العمل كما جرى إيقاف العمل بالعيادة محل الواقعة داخل المستشفى من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإهانة طبيب عضوا في هيئة التمريض بأحد المستشفيات الخاصة بما يتنافى مع حقوق وواجبات العمل الطبي والإنساني.

المصدر: "الوطن"

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