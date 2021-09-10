الطبيب المتهم بمطالبة ممرض بالسجود لكلب يخرج عن صمته.. والجهات الحكومية في مصر تصدر قرارا

علق الطبيب المصري عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس على واقعة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو يطلب فيه من ممرض السجود .

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وقال الطبيب إن الجزء الأخير من الفيديو مفبرك وليس حقيقيا، وأن ما حدث هو واقعه ابتزاز يتعرض لها منذ أكثر من شهرين حيث أنه تعرض لسرقة حساب الواتس آب الخاص به على يد هاكرز من أذربيجان، ومازالوا يساومونه لتقاضي مبالغ من المال.

وأوضح الدكتور عمرو خيري في تصريحات لموقع "اليوم السابع"، أنه فوجئ بسرقة حسابه الخاص بتطبيق واتس آب منذ شهرين على يد مجموعة من الهاكرز، وظلوا يساومونه على مبالغ من المال بعد استيلائهم على كل محتويات هاتفه المحمول من صور وفيديوهات، ووصل الأمر إلى الاستيلاء على صور لأشخاص من أفراد عائلته لمساومته عليها، مشيرا إلى أنه يحتفظ بوثائق تؤكد ذلك، لكنه لم يقم بتحرير محضر بالأجهزة المعنية بسرقة حسابه الشخصي ولكنه قام بالاتصال بإدارة التطبيق لاستعادة حسابه وتم ذلك من أسبوع فقط.

وعن واقعة الفيديو الشهير أكد أن الفيديو مفبرك خاصة الجزء الأخير لمساومته على المال، وحقيقة الواقعة أن هذا الفيديو حدث منذ 3 سنوات داخل أحد غرف الأطباء بأحد المستشفيات الخاصة، وكان عبارة عن حاله من الهزار والمزاح بين مجموعة من الأصدقاء الذين تجمعهم علاقة منذ أكثر من 30 سنة والشخص الذي يتواجد بالفيديو هو مساعد التمريض.

وقال "الفيديو مفبرك في الجزء الأخير منه لأنه لا يوجد شخص يدخل كلب إلى مستشفى"، موضحا أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من نشر الفيديو بتهمه التشهير والمساومة.

من جانبه، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبدالغفار، رئيس جامعة عين شمس محمود المتيني، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

المصدر: اليوم السابع