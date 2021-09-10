ليبيا.. تحذيرات من انقراض ابن آوى

حذر مكتب الإعلام بالجمعية الليبية لحماية الحياة البرية من تعرض حيوان ابن آوى للانقراض في البلاد، نتيجة تهديد بيئته الطبيعية بالتمدد العمراني والصيد الجائر للفرائس التي يقتات عليها.

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وأوضح مدير المكتب أحمد القايدي في معرض تعليقه على صورة تظهر حيوان ابن آوى مقتولا برصاص صيادين بمنطقة شعبة الصرابات بمدينة الزنتان أن "هذا النوع بات يهدده الصيد الجائر لغرض المتعة في أماكن عيشه الممتدة من سهل الجفارة حتى الحدود التونسية، بالإضافة لمنطقة القربوللي ونواحي سوق الخميس ومدينة الخمس.

وكشف القايدي عن وجود نوع آخر وهو الذئب الصحراوي الذي يعيش في جنوب الجبل الأخضر وجنوب جبل نفوسة وقرب الواحات الممتدة في الصحراء بالقرب من الماء بأعداد قليلة الآن.

يذكر أن الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية في ليبيا قد رصدت العديد من حالات التعدي التي تضر بالتنوع البيئي وانتشرت في العقد الأخير نتيجة انتشار الأسلحة النارية وتطور وسائل الصيد الذي يكون جائرا في غالبية الحالات.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT