الكونغو: ولادة غوريلا نادرة في حديقة للحيوانات (صور)

احتفلت حديقة "كاهوزي- بييغا" الوطنية في جمهورية الكونغو الديموقراطية بولادة غوريلا السهول الشرقية، وهي واحدة من أكثر أنواع الغوريلا المهددة بالانقراض في العالم.

وقالت الحديقة على حسابها الرسمي في "فيسبوك": "يسعدنا أن نعلن وضع أنثى الغوريلا موينجا صغيرها".

وأضافت: "كان الحراس هناك وتمكنوا من توثيق هذه اللحظة يوم السبت 7 أغسطس 2021. بدت سعيدة بعرض صغيرها. الأم ومولودها بصحة جيدة".

وقال الناطق باسم الحديقة هوبرت مولونغوي إن الولادة "بادرة أمل".

وأشارت حديقة الحيوانات إلى أن هذه الولادة أدت إلى ارتفاع عدد غوريلا بيرينغاي غراوري أو غوريلا السهول الشرقية من 171 إلى 172.

وولدت موينجا في السابق لكنها المرة الأولى التي تضع فيها ذكرا وأطلق عليه اسم نابيرمبو.

المصدر: أ ف ب