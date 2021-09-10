مصر.. سمكة قرش تهاجم غواصا وتقضم ذراعه

هاجمت سمكة قرش أحد الغواصين في مياه الساحل الشمالي المصري المطل على المتوسط وقضمت ذراعه، حسب مصادر محلية.

ووقع الحادث على بعد 3 كيلومترات من الشاطئ بالقرب من قرية مراسي بمنطقة سيدي عبد الرحمن السياحية.

وحسب المصادر، هاجمت القرش الغواص البالغ 58 عاما وقضمت ذراعه ونقل إثر ذلك إلى المستشفى في مدينة العلمين.

وحذرت قرية مراسي بالساحل الشمالي جميع عملائها عبر رسائل خاصة من الغوص، وقالت إنه تم مشاهدة سمكتي قرش، وهاجمت إحداهما أحد الغواصين.

وكان مصدر مسؤول كشف في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24" عن خطة عمل لوزارة السياحة والآثار مع وزارة البيئة، لمنع تكرار حوادث هجوم أسماك القرش على شواطئ المدن السياحية.

المصدر: القاهرة 24