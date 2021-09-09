إخلاء سبيل "أجدع بنت في مصر"

أمرت نيابة مدينة نصر في مصر، بإخلاء سبيل فتاة تقوم بمعالجة بعض الأشخاص تحت مسمى "سمكرية البنى آدمين ، أجدع بنت في مصر" بكفالة 10 آلاف جنيه.

إقرأ المزيد

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على سيدة ظهرت في بعض الفيديوهات تقوم بمعالجة بعض الأشخاص تحت مسمى "سمكرية البنى آدمين، أجدع بنت في مصر".

بالفحص تبين أن السيدة المذكورة حاصلة على دبلوم تجارة، وقامت بإنشاء مركز طبي للعلاج الطبيعي "بدون ترخيص"، وقيامها بالنصب على المواطنين بالادعاء بقدرتها على علاجهم علاجا طبيعيا لفقرات العمود الفقري - على غير الحقيقة.

وتبين قيام المذكورة بنشر بعض مقاطع الفيديو على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعى، بقصد تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة.

المصدر: اليوم السابع