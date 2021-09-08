القبض على أجدع بنت في مصر بسبب فيديوهات مثيرة للجدل

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على سيدة ظهرت في بعض الفيديوهات تقوم بمعالجة بعض الأشخاص تحت مسمى "سمكرية البنى آدمين، أجدع بنت في مصر".

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بالفحص تبين أن السيدة المذكورة حاصلة على دبلوم تجارة، وقامت بإنشاء مركز طبي للعلاج الطبيعي "بدون ترخيص"، وقيامها بالنصب على المواطنين بالادعاء بقدرتها على علاجهم علاجا طبيعيا لفقرات العمود الفقري - على غير الحقيقة.

وتبين قيام المذكورة بنشر بعض مقاطع الفيديو على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعى، بقصد تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمقر المركز المشار إليه، وتم ضبط (4 أجهزة علاج طبيعي تستخدم في عمليات المساج - والأدوات المستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعي لعلاج الأمراض الجسدية أو الاسترخاء - دفاتر استلام نقدية تفيد بتلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعي - نماذج طبية تفيد دخول حالات مرضية لعمل جلسات علاجية - هاتف محمول).

وبفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحوي العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بنشاطها الإجرامي المشار إليه، تتضمن قيامها بعمل كورسات علاج طبيعي لفقرات العمود الفقري للعديد من المواطنين.

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الأهرام