مصر.. تفاصيل القبض على "سمكري البني أدمين" بعد تسببه في أزمة لفنانة مشهورة

قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على "يوسف.خ" الشهير بـ"سمكري البني أدمين" في مصر، وذلك بعد تسببه في أزمة خلال علاج الفنانة ساندي.

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وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بعد غلق وتشميع مركزه، أن المتهم تم القبض عليه منذ عام وجرى إخلاء سبيله، وأن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قامت بضبطه العام الماضي بمدينة نصر، وتم تحرير محضر له وأخلي سبيله من النيابة العامة، وتبين أن المتهم زور بطاقة الرقم القومي وانتحل صفة إخصائي علاج طبيعي .

وأكدت التحريات أن المتهم قام بتزوير الشهادة الجامعية، كما أوضحت التحريات أن الأجهزة الأمنية عندما داهمت المركز ضبطت العديد من الشهادات وكلها مزورة، وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع "يوسف. خ" وشهرته "سمكري البنى آدمين" لانتحاله صفة إخصائي علاج طبيعي، وتبين أنه زور البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة.

وأغلقت إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة مقرا للمتهم افتتحه كمركز علاج طبيعي في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، حرصا وحفاظا على صحة المواطنين، وطالبت النيابة بالتحري عن هويته وعن ترخيص المكان وترخيص مزاولة مهنة الطب، وذلك عقب تحذير الفنانة ساندي عبر "إنستغرام"، من "سمكري البني آدمين" الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات النجوم، وقالت: "ده نصاب، وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، وده تحذير يا جماعة ، مش أي حاجة الفنانين ، أو الأنفلونسرز، يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم".

المصدر: المصري اليوم