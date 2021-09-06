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فنانة مصرية تفاجئ جمهورها بالحديث عن التحرش بها خلال تصوير عمل فني

مجتمع

فنانة مصرية تفاجئ جمهورها بالحديث عن التحرش بها خلال تصوير عمل فني
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فاجئت الفنانة المصرية مروة الأزلي، جمهورها، بتفاصيل تعرضها للتحرش أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن مهنة التمثيل مرهقة للغاية، ووصفت العمل الفني بالـ «متعب ومرهق».

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وقالت الأزلي، موقفا خلال حديثها مع الإعلامية "راغدة شلهوب"، في برنامج "نص الكلام" إنها دخلت في نوبة بكاء شديدة، أثناء تصوير مشهد خلال أحداث مسلسل "حرب أهلية"، وهو مشهد التحرش بها من زوج والدتها، وانهارت من البكاء أثناء التصوير بسبب تذكرها واقعة التحرش التي تعرضت لها.

وتابعت الفنانة الشابة: "تعرضت للتحرش وقت تصوير أحد المسلسلات من قِبل شخص فني صوت، وحدثت مشاجرة في مكان التصوير بعدما لمسني وطلع يجري، واختفى من اللوكيشن والتصوير، طبعا أنا مسكتش لكن موصلتش للشخص ده، وبعد كده انهارت وعيطت وزعقت".

وواصلت "البنت لما بتتعرض للتحرش بتحس بالإهانة وأنها شئ مش إنسانة، إحساس مؤلم ومهين لإنسانيتنا.. الوسط الفني مرهق ومتعب، ومجهود كبير في الشغل، طول الوقت بكون قلقانة وفي توتر".

المصدر: الوطن

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