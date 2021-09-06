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مصر.. وفاة طبيب شهير عمل كفنان وشارك في "رأفت الهجان" ومع عادل إمام

مجتمع

مصر.. وفاة طبيب شهير عمل كفنان وشارك في
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العلم المصري
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أفادت صحيفة "الوطن" بوفاة سمير الملا، الطبيب الجراح والفنان المصري، بعد معاناة مع المرض في أيامه الأخيرة.

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وبحسب أسرة الفنان الراحل، فإن أداء صلاة الجنازة سيجري بعد صلاة الظهر في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

عن حياته ومسيرته الفنية:

سمير الملا طبيب قلب مصري شهير، يهوى الفن، ودخله عن طريق العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، حيث كان يؤدي دور الطبيب في معظم أدواره.

ومن أعماله التلفزيونية مسلسل "مبروك جالك ولد (1978)"، و"دموع في عيون وقحه (1980)"، و"رأفت"، و"رأفت الهجان (1990)"، و"الفرار من الحب (2000)"، و"اغتيال شمس(2010)".

مصر.. وفاة طبيب شهير عمل كفنان وشارك في

أما أعماله السينمائية، فقد تجسد بعض منها في عدة أفلام، بينها "الإرهاب (1989)"، و"قشر البندق(1995)"، و"التوربينى(2007)".

في حين كان آخر أعماله الفنية مسلسل "صاحب السعادة" للفنان عادل إمام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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