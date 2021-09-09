العثور على جمجمة بشرية في حقيبة زعيمة دينية بمطار هندي

قالت السلطات الهندية إنه تم توقيف زعيمة دينية في مطار أهيلياباي هولكار في ولاية ماديا براديش الهندية لحملها جمجمة بشرية في أمتعتها.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن سادهفي يوغماتا ساديفا، كانت متوجهة في رحلة إلى دلهي، وأثناء فحص الأمتعة طلب منها رجال الأمن فتح حقيبتها ليتبين أن بداخلها رفات بشرية.

وخلال التحقيق معها، قالت ساديفا إنها كانت تأخذ رفات راهب إلى هاريدوار، وهي مدينة قرب نهر الغانج وهي مشهورة بين الحجاج الهندوس.

ووفقا للسلطات، يتعين على الأفراد إبلاغ إدارة المطار وطلب الإذن عند حمل الرفات. وبعد ذلك لا يسمح بحملها إلا في حقائب اليد. ومع ذلك، كانت ساديفا تسافر مع الرفات في حقيبة الأمتعة الرئيسية الخاصة بها.

وقال مصدر بالمطار لصحيفة "الإندبندنت": "المرأة لم تطلب إذنا خاصا لحمل الجمجمة أو البقايا الأخرى. وقد سمح لها بالصعود إلى الطائرة بمجرد أن سجلت الشرطة بيانها".

المصدر: "الإندبندنت"