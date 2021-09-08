مصر.. أم تقتل ابنها بعقاقير طبية

شهدت منطقة العمرانية بالجيزة في مصر واقعة مأساوية، حينما أقدمت ربة منزل على إعطاء طفليها عقاقير طبية خاصة بها، ما أدى إلى مصرع أحدهما على الفور.

تلقى قسم شرطة العمرانية إشارة من أحد المستشفيات تفيد بوصول طفلين توأمين، 3 أعوام، ومعاناتهما من التسمم، بالانتقال والفحص تبين وفاة أحد الأطفال متأثرا بالتسمم.

ونتيجة التحقيق، تبين أن والدتهما أعطتهما عقاقير طبية من الأدوية التي تتناولها لعلاجها من مرضها النفسي، ما تسبب في إصابتهما بالتسمم.

كما تبين أن الأب مريض بالقلب، وكان قد تزوج من سيدة من قبل وتوفيت، ثم تزوج من شقيقتها وانفصل عنها ليتزوج من والدة الطفلين مرتكبة الواقعة، البالغة من العمر 25 عاما والتي تعاني من مرض نفسي.

وتبين عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة، كما تم ضبط المتهمة، التي تبين أنها تعاني من مرض نفسي، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بإيداعها مستشفى الأمراض العقلية.

المصدر: "القاهرة 24"