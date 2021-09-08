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بطريقة رومانسية.. نور عمرو دياب تتفاجأ بعرض الزواج من خطيبها (صور)

مجتمع

بطريقة رومانسية.. نور عمرو دياب تتفاجأ بعرض الزواج من خطيبها (صور)
نور عمرو دياب
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في لقطات رومانسية، نشرت نور، ابنة الفنان المصري الشهير عمرو دياب، صورا لطلب عرض الزواج عليها، من قبل خطيبها، وهو شاب بريطاني من أصل إفريقي.

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وعبر منشور على حسابها في "إنستغرام"، نشرت نور عمرو دياب صورتين لعرض طلب الزواج، إحداها ليدها وهي ترتدي خاتما بسيطا، أما الصورة الأخرى فتظهر  خطيبها "جاثيا أمامها"، وهو يلبسها الخاتم، بعيدا عن الصخب والاحتفالات الكبيرة، حيث ظهرت نور بفستان بسيط مزين بالورود.

وفي تعليقها على الصور، قالت نور: "أحبك.. كنت أعتقد أنها مجرد جلسة تصوير، لكنه فاجأني وقدم لي عرض زواج"، دون أن توضح ما إذا كانا يرتبان لحفل خطوبة أم لا.

المصدر: RT

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