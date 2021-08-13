ممثلة معتزلة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

هاجمت الممثلة المعتزلة عبير الشرقاوي، نور دياب، ابنة الفنان عمرو دياب بعد إعلان خطبتها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، وتوضيح نيتها للانتقال والإقامة مع خطيبها في منزله.

وكتبت الفنانة عبير الشرقاوي ابنة الراحل جلال الشرقاوي منشورا عبر حسابها على موقع "فيسبوك" تهاجم فيه نور دياب قائلة: "بنت عمرو دياب واللي بتعمله شيء مقزز ومقرف إلى أبعد الحدود.. يا بنتي إذا بليتم فاستتروا".

وأوضحت الشرقاوي في ردها على تعليقات متابعيها أن سبب الهجوم على نور عمرو دياب جاء بعدما صرحت بنيتها للانتقال والإقامة مع خطيبها، وكتبت: "هي قالت إنها هتنقل وتعيش مع خطيبها في بيت جديد ولما قالوا لها الدين قالت محدش يكلمني على الدين".

وكانت نور عمرو دياب نشرت منذ يومين، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، كشفت من خلاله عن خطبتها لشخص لم تكشف هويته، وتحدثت في الفيديو لمحبيها ومتابعيها عن تفاصيل خطبتها مؤخرا.

وقالت إنها تجهز عش الزوجية مع خطيبها وتقوم بشراء أغراضها خلال الفترة الحالية، وألمحت إلى أن خطيبها أفريقي بريطاني، ولم تكشف عن شخصيته.

المصدر: "البلد"