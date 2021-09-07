قطع رأسها ورماها في حاوية.. الداخلية السورية تعلن تفاصيل "جريمة مروعة" في ريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية تفاصيل جريمة قتل وصفتها بأنها "مروعة" في ريف دمشق إذ قام القاتل بقطع رأس ضحيته ومثل بجثتها.

ونشرت الوزارة تقريرا مصورا عن الحادثة قالت فيه إن مدينة صحنايا بريف دمشق استفاقت على خبر مشؤوم في 2 من الشهر الحالي.

وأوضحت أن عمال النظافة عثروا على جثة امرأة مقطوعة الرأس ضمن حاوية للقمامة.

وفي اليوم نفسه عثرت شرطة الغزلانية على رأس مقطوع لامرأة، ومرمي أيضا في حاوية للقمامة في دير الحجر.

وقالت الداخلية إنه تم ربط الرأس مع الجثة إذ كان عائدا لها.

وبالتحقيق وجمع الأدلة، تبين أن ثمة علاقة كانت تربط الضحية بمجموعة من المشبوهين، وكان آخرهم القاتل (آصف) الذي كانت على علاقة معه، وفي اليوم الثالث لجمع الأدلة تم نصب الكمين له في أحد المقاهي بدمشق في سوق الحميدية.

وفي التسجيل بثت الوزارة اعترافا للقاتل يروي فيه تفاصيل جريمته.

المصدر: RT