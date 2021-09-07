مصر.. النيابة تنشر أدلة حول تورط شخصية مشهورة بقضية تحرش

كشفت عدد من الأدلة خلال تحقيقات النيابة العامة المصرية، عن تورط "يوتيوبر" مشهور في قضية تحرش راحت ضحيتها فتاة بحجة بطولة فيلم بقصد الشهرة.

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وقال ضابط بوحدة مكافحة جريمة تقنية المعلومات المجني عليها تلقت محادثة عبر تطبيق "واتس أب" من اليوتيوبر يحرضها خلالها على "الفسق"، بعد إعلانه عن حاجته لفتاة تلعب دور بطولة في فيلم قصير.

وقال الضابط أن اليوتيوبر "راودها عن نفسها وتحرش بها لفظيا وعرض عليها لقاء محرما في فيلا بمدينة السادس من أكتوبر، فضلا عن طلبه صورا خاصة منها".

واستمعت النيابة العامة للمجني عليها، والتي أكدت أن المتهم "تحرش" بها لفظيا، و"حرّضها على الفسق وممارسة علاقات آثمة" نظير أن تكون مشهورة، من خلال مشاركتها في بطولة فيلم قصير، كما أكدت المجني عليها، أن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية له، وعلى استعداد أن يدلين بأقوالهن في الوقائع اللاتي تعرضن لها.

المصدر: الوطن