مصر.. تفاصيل جديدة في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن والفتاة سما

نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل التحقيقات في قضية اتهام اليوتيوبر أحمد حسن، بالتحرش وتحريض المجني عليها، سما محمد، على الفسق، خلال محادثة بينهما عبر تطبيق "واتساب".

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وأكدت التحقيقات أنه عرض على الفتاة اللقاء في فيلا أمام مول مصر بالسادس من أكتوبر، وإقامة علاقة آثمة، نظير إشراكها في فيلم قصير، واستمعت النيابة لأقوالها بعد تقدم محاميها أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع" ببلاغ ضد أحمد حسن.

وأوضحت أقوال ضابط من شرطة جرائم المعلومات، أن مستخدم الرقم المحمول هو أحمد حسن، واطلعت على تقرير الفحص الفني الصادر من وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أعدته بناء على أمر من النيابة العامة في القضية، حول مستخدم رقم الهاتف المحمول الذي قدمته المجني عليها سما محمد في محضرها للشرطة، وكذا حساب "إنستغرام".

وفي هذه الخانة، قال محرر التقرير إنه باستخدام التحريات الفنية والتقنيات الحديثة، تبين أن مستخدم الهاتف المحمول هو المدعو أحمد حسن حسين حسن، ومقيم في البساتين، وكذا عنوانه التفصيلي ورقمه القومي.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إن المتهم أعلن عن حاجته لفتاة من سن 20 إلى 35 لبطولة فيلم قصير، وتقدمت له وأرسلت له صورا لها في الشارع، إلا أنه طلب منها صورا خاصة، ثم طلب منها التعري وإرسال صور خاصة دون إظهار وجهها، وهو ما دعاها للاستمرار في الحديث معه للإيقاع به وكشفه للفتيات الأخريات، على حد قولها.

المصدر: الوطن