سوريا..شاب يقتل والده ببندقية صيد في طرطوس والأمن يكشف دوافع الجريمة

أعلنت السلطات السورية عن القبض على مواطن أقدم على قتل والده بواسطة بندقية صيد في طرطوس بسبب خلافات على الميراث.

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وفي بيان لها على صفحتها في "فيسبوك"، قالت الداخلية السورية: "بناء على المعلومات الواردة إلى مديرية منطقة صافيتا من مشفى الباسل بطرطوس بدخول المدعو علي.م إليه مفارقا (مواليد 1935) صافيتا قرية الزويتني، ونتيجة للتحري والتحقيق وجمع المعلومات، تبين قيام ابنه رزق (مواليد 1976) بإطلاق النار على والده من بندقية صيد عيار 12 مليمتر وفراره إلى جهة مجهولة".

ولفتت الداخلية إلى أنه "نتيجة المتابعة الحثيثة، تمكن مركز الأمن الجنائي بصافيتا من إلقاء القبض على المتهم في قرية بويضة السويقات"، موضحة أنه "بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على قتل والده، وذلك بسبب خلافات على الميراث".

هذا وأكدت الداخلية في بيانها أنه "تم مصادرة بندقية الصيد المستخدمة في الجريمة، وأنه سيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً".

المصدر: RT