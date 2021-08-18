سوريا.. أب حاول إلقاء ابنه من الطابق السادس والانتحار

ذكرت وزارة الداخلية السورية أن شرطة منطقة جرمانا بريف دمشق أنقذت طفلا عمره 9 سنوات كان والده يحاول رميه من الطابق السادس تحت تأثير حالة من السكر الشديد.

وأوضحت الوزارة عبر تسجيل مصور أن سيدة أبلغت قسم شرطة جرمانا أن زوجها يحاول أن يرمي ابنه من شرفة في الطابق السادس وهو تحت تأثير الكحول، وذلك في محلة كشكول في المنطقة.

وأضافت أن دورية الشرطة وجدت جمعا غفيرا من الأهالي أمام بناء يراقبون طفلا يتدلى ورأسه إلى الأسفل، ووالده يمسك به من قدميه.

دخلت الدورية المنزل، وكان صراخ الطفل يملأ المكان، وحاورت الوالد ليتراجع عن رمي ابنه، وهو ما تم أخيرا.

وأشارت الوزارة إلى أنها سلمت الطفل لوالدته التي قالت إن المشاكل مع زوجها كانت متواصلة، إلا أنها في تلك المرة وصلت حدا خطيرا.

بينما قال الوالد (أحمد) إن مشاكله مع أهل زوجته كانت تتكرر، وكانوا يطالبونه بالطلاق، وقال إنه كان ينوي القفز بابنه والانتحار معا، قبل أن يعلن تمنيه لو أنه لم يقم بما فعله.

وقال: "تعبان على ولادي.. هدول ثروتي كلها".

المصدر: RT