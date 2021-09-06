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اليمن.. إعدام 4 مواطنين مدانين في صنعاء بقضية شغلت الرأي العام

مجتمع

اليمن.. إعدام 4 مواطنين مدانين في صنعاء بقضية شغلت الرأي العام
Reuters Mohamed Al-Sayaghi
العلم اليمني
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أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الاثنين، بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام في السجن المركزي في صنعاء بحق المحكوم عليهم في "قضية عبد الله الأغبري" التي أثارت الرأي العام في وقت سابق.

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وأكد وضاح قطيش، محامي الأغبري، أنه "وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور أولياء الدم، وحضور وكيل نيابة شرق الأمانة، تمت قراءة الحكم قبل التنفيذ، وقام بعض التجار وفاعلي الخير وأولياء أمور المحكوم عليهم من أجل محاولة أخيرة للعفو عن دم المجني عليه، فاختار أولياء الدم الاحتماء بإنصاف العدل وتم إعدام المحكوم عليهم الأربعة".

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا كانت قد صدقت على حكم الاستئناف بإعدام أربعة مدانين في هذه القضية، فيما نص الحكم على سجن المدان الخامس 5 سنوات بدلا من حكم الإعدام، وسجن المدان السادس 6 أشهر بدلا من عامين.

اليمن.. إعدام 4 مواطنين مدانين في صنعاء بقضية شغلت الرأي العام

وبحسب ما كشف موقع "يافع نيوز"، فإن أسرة الأغبري تعرضت لضغوط كبيرة للتنازل والقبول بالدية، غير أنها رفضت، إذ أن الشاب عبد الله الأغبري كان قد لقي مصرعه في عملية تعذيب وحشية وثقت بكاميرات المراقبة في أغسطس من العام الماضي 2020.

المصدر: وكالات

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