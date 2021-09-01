مشهورة "سناب شات" اليمنية أروى عمر تكشف لأول مرة سبب دخولها السجن (فيديو)

كشفت مشهورة تطبيق "سناب شات" اليمنية أروى عمر لأول مرة السبب الحقيقي وراء دخولها السجن، وذلك بعد قضائها نحو 6 أشهر في الحبس.

وقالت عمر في مقطع فيديو نشرته على حسابها في "سناب شات"، إن "سبب توقيفي سنابي.. هذه باختصار، لا هي مخدرات ولا كلام فاضي".

وأضافت: "قضيتي تعتبر سبب مشكلتني سنابي.. هذا هو باختصار.. فلا أحد يجلس يطلع كلام ويقول مدري إيش".

اروى عمر تكشف عن سبب دخولها السجن pic.twitter.com/mNcAqjSbOE — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 31, 2021

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام ذكرت "تورط عمر في قضايا عديدة ومنها قضية مخدرات، حيث تم القبض عليها وإجراء تحقيق معها".

المصدر: "المرصد" + RT