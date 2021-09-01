مشهورة "سناب شات" اليمنية أروى عمر تكشف لأول مرة سبب دخولها السجن (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6pd
كشفت مشهورة تطبيق "سناب شات" اليمنية أروى عمر لأول مرة السبب الحقيقي وراء دخولها السجن، وذلك بعد قضائها نحو 6 أشهر في الحبس.
وقالت عمر في مقطع فيديو نشرته على حسابها في "سناب شات"، إن "سبب توقيفي سنابي.. هذه باختصار، لا هي مخدرات ولا كلام فاضي".
وأضافت: "قضيتي تعتبر سبب مشكلتني سنابي.. هذا هو باختصار.. فلا أحد يجلس يطلع كلام ويقول مدري إيش".
اروى عمر تكشف عن سبب دخولها السجن pic.twitter.com/mNcAqjSbOE— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 31, 2021
يذكر أن العديد من وسائل الإعلام ذكرت "تورط عمر في قضايا عديدة ومنها قضية مخدرات، حيث تم القبض عليها وإجراء تحقيق معها".
المصدر: "المرصد" + RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.