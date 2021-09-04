 
مباشر

امرأة تركية تنقذ حياة 5 أشخاص بعد وصية تركتها بالتبرع بأعضائها قبل موتها (صورة)

مجتمع

امرأة تركية تنقذ حياة 5 أشخاص بعد وصية تركتها بالتبرع بأعضائها قبل موتها (صورة)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7mj

تبرعت عائلة تركية بأعضاء ابنتها بعد وفاتها بنزيف دماغي إثر حادث مروري، لتمنح الأمل في الحياة إلى 5 مرضى ينتظرون زراعة أعضاء بشرية لهم.

إقرأ المزيد
مصرع شابة تركية جراء سقوطها عن سطح مبنى خلال تصوير فيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي (فيديو)
مصرع شابة تركية جراء سقوطها عن سطح مبنى خلال تصوير فيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي (فيديو)

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن المحامية التركية نورفير أق غول (38 عاما) التي كانت تقيم في العاصمة أنقرة، تعرضت  لحادث مروري بسيارتها أثناء سفرها إلى ولاية بولو، الخميس.

ونقلت أق غول، وهي أم لطفلين، إلى مستشفى عزت أبانت الجامعي في بولو، حيث شخص الأطباء تعرضها لنزيف دماغي، إلا أنها فارقت الحياة السبت.

وبناء على رغبة الفقيدة قررت عائلتها التبرع بأعضائها بعد وفاتها، حيث تم استئصال قلبها وكبدها ورئتيها وكليتيها في عملية جراحية، وتحويلها إلى 5 مرضى في ولايات تركية مختلفة، في حين تم نقل جثمان الفقيدة إلى مسقط رأسها في منطقة غولباشي بأنقرة لكي توارى الثرى.

وقالت شقيقة الفقيدة أيفر أوغيش، في تصريح لـ"الأناضول": إن "الأطباء بالمستشفى قدموا شرحا للعائلة حول التبرع بالأعضاء".

امرأة تركية تنقذ حياة 5 أشخاص بعد وصية تركتها بالتبرع بأعضائها قبل موتها (صورة)المحامية التركية نورفير أق غول

وأضافت: "علمنا أن شقيقتي تقدمت بطلب قبل نحو عام للتبرع بأعضائها، واعتبرنا الأمر بمثابة وصيتها الشخصية، وقررنا دعم رغبتها".

وأوضحت أن أعضاء شقيقتها ستمنح الحياة إلى 5 مرضى آخرين ينتظرون زراعة الأعضاء، وأن هذا الأمر هو العزاء الأكبر بالنسبة لعائلتها.

من جانبها أعربت والدة الفقيدة، نجلاء غولصوي، ​​​​​​​عن بالغ حزنها لفقدان ابنتها، مضيفة أنها "بثت الأمل في نفوس 5 مرضى، ولذلك أنا مطمئنة، فأدعية هؤلاء المرضى ستكفيها بإذن الله".

المصدر: "الأناضول"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا