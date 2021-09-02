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جريمة القتل الثانية في أقل من 24 ساعة بالكويت.. شاب يقتل شقيقته نحرا

مجتمع

جريمة القتل الثانية في أقل من 24 ساعة بالكويت.. شاب يقتل شقيقته نحرا
Reuters
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شهدت محافظة الجهراء الكويتية جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها امرأة قتلت نحرا على يد شقيقها، حسب ما أفادت به صحيفة "القبس" الكويتية.

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وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ"القبس" إن القتيلة كانت قد أبلغت عمليات الداخلية بأنها محتجزة منذ شهرين في مسكنها، ما دفع الجاني إلى الاسراع لنحرها مستخدما سكينا قبل وصول النجدة.

وأضافت المصادر أن الجاني، وهو من مواليد 1985 حاول طعن رجال نجدة الجهراء بنفس أداة الجريمة محاولا الهرب، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وكانت منطقة تيماء بمحافظة الجهراء قد شهدت أمس الأربعاء، أيضا حادثة قتل راح ضحيتها شاب كويتي برصاصة من مسدس رجل أمن، بعدما رفض الامتثال لأوامر دورية أمنية بالمنطقة.

المصدر: "القبس"

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