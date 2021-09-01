الرئاسة السورية تعلن نجاح أول عملية لطفل مصاب بأخطر السرطانات

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية أن أول طفل تجرى له عملية في مركز زرع الخلايا الجذعية بدمشق بات يتماثل للشفاء، بعد معاناة مع أخطر أنواع السرطانات.

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وقالت حسابات الرئاسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الطفل مرتضى كينار البالغ 9 سنوات يتماثل للشفاء بعد عملية ناجحة ومعقدة لزرع الخلايا الجذعية الدموية.

وأوضحت أن العملية أتاحت إعادة تكوين نقي العظم وبالتالي إعادة إنتاج الكريات البيض وخضاب الدم والصفيحات الدموية.

ونشرت الرئاسة صورا لزيارة عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد إلى منزل الطفل مرتضى الذي قالت إنه أول طفل تجرى له هذه العملية في مركز زرع الخلايا الجذعية الدموية والمعالجة الخلوية للأطفال بدمشق، وكان يعاني مما يعرف علميا بالنوروبلاستوما وهو من أخطر السرطانات أو الأورام الخبيثة التي يتصيب الأطفال.

وكانت الأسد افتتحت المركز في حزيران الفائت ليكون أول مركز من نوعه لزرع الخلايا الجذعية لمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم الوراثية والمستعصية في سوريا.

المصدر: RT