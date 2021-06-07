أول مركز لزرع الخلايا الجذعية للأطفال في سوريا

أنجزت سوريا أول مركز لزرع الخلايا الجذعية الدموية والمعالجة الخلوية للأطفال، وذلك بعد 15 عاما من العمل.

وذكرت حسابات الرئاسة السورية أن عقيلة الرئيس بشار الأسد زارت المركز وعاينت التحضيرات النهائية لانطلاقه في الأسابيع المقبلة.

المركز مخصص لعلاج الأطفال المصابين بسرطانات الدم، وبعض السرطانات الصلبة، وأمراض الدم الوراثية وأمراض نقص المناعة الخلقية.

وقالت الرئاسة السورية إن المركز "مجهز بأحدث التقنيات الطبية، مع اعتماد أعلى المعايير الفنية والهندسية".

المصدر: RT