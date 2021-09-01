في جريمة مروعة بمصر.. أم تقتل طفلتها طعنا

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر القبض على ربة منزل لاتهامهما بقتل طفلتها التي تبلغ من العمر عامين في حي بولاق الدكرور بمدينة الجيزة، حيث طعنتها بسكين بسبب بكائها.

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وفي تفاصيل الواقعة تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد بنقل طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من عامين إلى المستشفى مصابة بجرح طعني وفارقت الحياة متأثرة بالإصابة التي لحقت بها.

وبإجراء التحريات تبين أن والدتها وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها حاولت إنكار الاتهام المنسوب إليها وادعت بأن سبب وفاتها سقوطها من أعلى سلم العقار إلا أن التحريات كشفت أنها وراء الاعتداء عليها بسكين، وذكرت المتهمة أنها ارتكبت الجريمة بسبب بكائها المستمر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وجار استكمال التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وبسؤال الزوج، والد الطفلة الضحية، قال في محضر الشرطة إنه كان في عمله وأنه متزوج الأم منذ 6 سنوات ولهما طفل آخر، 5 سنوات، ولا يعرف سبب قيام الأم بذلك الفعل، مضيفا أنها مؤخرا تعاني من اضطرابات نفسية.

المصدر: وسائل علام مصرية