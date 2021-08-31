مصر.. زوج يعنف طليقته ويطعنها لرفضها العودة لعصمته

أحالت النيابة العامة في محافظة المنصورة المصرية صاحب محل أدوات صيد إلى محكمة الجنايات، بعد أن طعن زوجته بسكين داخل مستشفى الطوارئ لرفضها العودة لعصمته.

وجاء قرار النيابة بإحالة المتهم البالغ 54 عاما للجنايات بعد أن شرع في قتل المجني عليها طليقته عمدا مع سبق الإصرار، فأعد لذلك سلاحا، وتوجه إلى مكان تواجدها بمستشفى الطوارئ بالمنصورة، وأغمد سلاحه في جسدها قاصدا قتلها بحسب موقع "مصراوي".

وأكدت المجني عليها البالغة 39 عاما في أقوالها أنها على إثر خلاف سابق مع المتهم طليقها ورغبته في إرجاعها إليه اعتدى عليها بالضرب، فتوجهت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أنه تتبع خط سيرها وما أن رمقتها عيناه حتى أغمد السكين بجسدها.

المصدر: موقع "مصراوي"