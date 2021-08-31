 
مباشر

فيديو نادر للراقصة فيفي عبده حول أجور الراقصات يثير الجدل والسخرية في مصر

مجتمع

فيديو نادر للراقصة فيفي عبده حول أجور الراقصات يثير الجدل والسخرية في مصر
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6mb

أثار فيديو نادر للراقصة فيفي عبده تحدثت فيه مع الإعلامية هالة سرحان عن أجور الراقصات، جدلا واسعا في مصر.

إقرأ المزيد
مصر.. فيفي عبده تروي في لقاء نادر سبب شرائها 3 مقابر وتجهيز مقبرة خاصة لها
مصر.. فيفي عبده تروي في لقاء نادر سبب شرائها 3 مقابر وتجهيز مقبرة خاصة لها

وقالت فيفي عبده إنها لم تجن الأموال بسهولة، كما يعتقد البعض بل عانت كثيرا هي ومثلها من زميلاتها.

وأضافت: "الفلوس مبتجيش بسهولة لا إحنا شقيانين أوي بالقرش، ربنا يبتلي أي واحد يلوم علينا، وما يوري حد الشقا اللي أحنا شوفناه".

فيديو نادر للراقصة فيفي عبده حول أجور الراقصات يثير الجدل والسخرية في مصر

وتابعت فيفي عبده حديثها، بأنها تعلمت ارتداء الحذاء بسبب الزينة التي كانت تقع من البدلة وتسبب إصابات في قدمها، "في عز البرد كنا بنلبس بدلة الرقص.. وتبقا قاعدة الست لابسة الفرو ومش قادرة تسقف وإحنا بنشتغل وتعبانين". 

فيديو نادر للراقصة فيفي عبده حول أجور الراقصات يثير الجدل والسخرية في مصر

وترى فيفي عبده أن الله يبارك لها في مالها بسبب تعبها في الحصول عليها، موضحة في اللقاء الذي تواجد فيه كل من الفنانة الراحلة تحية كاريوكا والفنانة نجوى فؤاد: "مش بيجي بسهولة فعلا.. شقينا لما ربنا يباركلنا لأننا شقينا"، وخلال نفس اللقاء نفت ما يتردد عن أن لديها أموال تقترب من الهرم، واصفة وضعها بـ"المستور". 

فيديو نادر للراقصة فيفي عبده حول أجور الراقصات يثير الجدل والسخرية في مصر

المصدر: وسائل إعلام مصرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا