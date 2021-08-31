مصر.. الفنان أسامة عباس يعلق بعد المنشور المثير للجدل

علق الفنان المصري الكبير أسامة عباس على محاولات البعض انتحال صفته عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومناشدة المخرجين والمنتجين للتعاقد معه في أي عمل فني جديد.

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وقال أسامة عباس، إنه لم يوجه أي مناشدات للمنتجين خلال الساعات الماضية، بشأن عودته إلى الساحة الفنية مجددا، موضحا أنه يتلقى عروضا فنية كثيرة ويعتذر عنها لأنها دون المستوى ولا ترقى لتاريخه الفني.

وناشد الفنان أسامة عباس، محبيه، بعدم تداول أي شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما المنسوبة له، قائلا: "أنا قاعد بعيد عن الناس والقاهرة ودوشتها".

وكان أحد الحسابات على موقع التدوينات "تويتر" يحمل اسم أسامة عباس، قال فيه "لو المنتجين مش معتبريني عايش.. فأنا عايش وعاوز أشتغل"، ما حقق تداولًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، فيما وجه البعض مناشدات بضرورة عودة أسامة عباس للساحة مرة أخرى.

يذكر أن أسامة عباس، أثرى المكتبة الفنية بأكثر من 290 عملا فنيا، ما بين سينما ومسرح وتليفزيون، كان آخرها مشاركة الفنان عادل إمام، في مسلسل "عوالم خفية"، الذي عُرض في شهر رمضان لعام 2018.

المصدر: الوطن